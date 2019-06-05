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НОВОСТИ

В Ростовской области задержаны семь мошенников с недвижимостью

07:23 05.06.2019 Источник: Интерфакс

Семь подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью задержаны в Ростовской области, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В городах Ростове-на-Дону и Таганроге оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области при участии Росгвардии провели масштабную спецоперацию, в результате которой задержаны семеро участников организованной группы, подозреваемые в мошенничестве с недвижимостью", - сказала Волк.

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