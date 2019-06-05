0
0
35
НОВОСТИ

ВЭБ планирует инвестировать в Дальний Восток до 300 млрд руб. через фонд развития региона

07:33 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ) планирует вложить в проекты на Дальнем Востоке порядка 300 млрд рублей в течение следующих 5 лет через механизмы Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), который является его дочерней структурой. Об этом ТАСС сообщил глава ФРДВ Алексей Чекунков.

"ВЭБ намерен вложить в проекты на Дальнем Востоке не менее 300 млрд рублей в течение следующих 5 лет. С учетом этих средств к 2024 году мы планируем привлечь 1 трлн рублей инвестиций в проекты с нашим участием, потому что Внешэкономбанк обычно обеспечивает треть финансирования проекта", - сказал он.

По словам Чекункова, эта работа повлияет на валовый региональный продукт и на эффективность дальневосточной экономики в целом. При этом он добавил, что на Арктику планируется направить сопоставимый объем инвестиций, чтобы добиться соразмерного экономического эффекта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:42 05.06.2019
На участников детского конкурса Международного общества "Мемориал" оказывается давление
0
23
07:23 05.06.2019
В Ростовской области задержаны семь мошенников с недвижимостью
0
68
07:10 05.06.2019
США заявят РФ на встрече в Иерусалиме о необходимости выхода иранских сил из Сирии
0
84
07:00 05.06.2019
Дальневосточный российско-корейский форум во Владивостоке направлен на расширение сотрудничества - глава Корейского морского института
0
90
23:40 04.06.2019
Юнкер и Зеленский согласовали дату саммита Украина-ЕС
0
392
22:00 04.06.2019
Зеленский заявил, что собирается противодействовать "Северному потоку 2"
0
488
21:42 04.06.2019
"Роснефть" призвала "Транснефть" выполнять условия договора
0
459
21:30 04.06.2019
Полиция проверяет факт хищения имущества РКК "Энергия"
0
448
20:25 04.06.2019
Генерал Реймонд: Америка теряет оперативное преимущество в космосе
0
524
19:35 04.06.2019
В Крыму стихия оставила без электричества 20 тыс абонентов
0
526

Возврат к списку