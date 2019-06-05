ВЭБ планирует инвестировать в Дальний Восток до 300 млрд руб. через фонд развития региона

07:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ) планирует вложить в проекты на Дальнем Востоке порядка 300 млрд рублей в течение следующих 5 лет через механизмы Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), который является его дочерней структурой. Об этом ТАСС сообщил глава ФРДВ Алексей Чекунков.

"ВЭБ намерен вложить в проекты на Дальнем Востоке не менее 300 млрд рублей в течение следующих 5 лет. С учетом этих средств к 2024 году мы планируем привлечь 1 трлн рублей инвестиций в проекты с нашим участием, потому что Внешэкономбанк обычно обеспечивает треть финансирования проекта", - сказал он.

По словам Чекункова, эта работа повлияет на валовый региональный продукт и на эффективность дальневосточной экономики в целом. При этом он добавил, что на Арктику планируется направить сопоставимый объем инвестиций, чтобы добиться соразмерного экономического эффекта.