СКР возбудил дело по факту обстрела украинскими военными мечети в Донецке

07:50

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела мечети в Донецке украинскими военнослужащими. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По данным следствия, 4 июня военнослужащие Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объекта гражданской инфраструктуры, не являющегося военной целью, а именно мечети в Донецке, в результате чего был поврежден купол здания", - сказала она.

В это время в мечети собралось не менее 70 мирных жителей для отправления религиозного обряда. "Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту артиллерийского обстрела мечети в городе Донецке по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - пояснила представитель ведомства.

Петренко отметила, что СК продолжает устанавливать факты преступлений украинских военнослужащих против гражданского населения на юго-востоке Украины. По ее словам, "украинские силовики, действуя против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры, грубо и систематически нарушают нормы международного права, а именно Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней". «Донбасс сегодня»