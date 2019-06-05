Немецкий банк конфисковал у Венесуэлы тонны золота за долги
08:00 05.06.2019 Источник: Lenta.ru
Немецкий банк Deutsche Bank конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
В 2016 году Венесуэла получила в банке кредит наличными в размере 750 миллионов долларов, 20 тонн золота были переданы в финансовую организацию в качестве залога. Срок выплаты кредита должен был истечь в 2021 году, однако Каракас не выполнил условия договора и пропустил процентные платежи. Из-за этого Deutsche Bank принял решение конфисковать золото и погасить обязательства досрочно.
Представители банка отказались комментировать ситуацию.
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