Трамп пообещал Британии "феноменальную" торговую сделку после брекзита

08:10 Источник: РОСБАЛТ

Соединенные Штаты заключат с Британией «феноменальную» торговую сделку после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с британским премьер-министром Терезой Мэй.

По словам Трампа, Британия входит в число крупнейших инвесторов в экономику США и является значительным рынком экспорта для Европы.