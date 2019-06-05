В Подмосковье задержали банду, которая украла со склада ТЦ инструменты на 700 тыс. рублей

08:20 Источник: РОСБАЛТ

В Московской области полиция задержала «медвежатников». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, преступники действовали в Наро-Фоминском городском округе, их подозревают в кражах.

В частности, установлено, что в одном из ТЦ на ул. Московская преступники вскрыли навесные замки на складском помещении и похитили оттуда строительные инструменты на 700 тыс. руб.

Нашли их по записям камер видеонаблюдения. Их задержали в Москве в тот момент, когда похитители встречались для обсуждения мест сбыта украденного товара. Задержанные — четверо уроженцев одной из стран Закавказья в возрасте от 30 до 49 лет.