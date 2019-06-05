Захарова ответила на стратегию "возвращения Крыма" Зеленского
08:29 05.06.2019 Источник: Газета.Ru
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Об этом сообщает НСН.
По словам Захаровой, вопрос о принадлежности полуострова крымчане решили в 2014 году.
«Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили», — сказал Захарова.
Она добавила, что жители Крымского полуострова ответили так, «что лучше не скажешь».
Ранее сообщалось, что в ходе первого государственного зарубежного визита президент обсудил стратегию «возвращения» Крыма с чиновниками НАТО и ЕС.
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