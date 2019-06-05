Захарова ответила на стратегию "возвращения Крыма" Зеленского

08:29 Источник: Газета.Ru

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Об этом сообщает НСН.

По словам Захаровой, вопрос о принадлежности полуострова крымчане решили в 2014 году.

«Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили», — сказал Захарова.

Она добавила, что жители Крымского полуострова ответили так, «что лучше не скажешь».

Ранее сообщалось, что в ходе первого государственного зарубежного визита президент обсудил стратегию «возвращения» Крыма с чиновниками НАТО и ЕС.