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В День России парковки в Москве будут бесплатными

08:50 05.06.2019 Источник: REGNUM

В Москве 12 июня, в День России, автомобилисты смогут бесплатно припарковать свои машины, сообщается на портале мэра столицы.

Оставить автомобиль можно будет, не оплачивая стоянку, на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства, кроме парковок со шлагбаумами.

По мнению столичных властей, отмена оплаты за парковку в Москве не скажется на загруженности дорог, потому что в праздники интенсивность движения снижается.

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