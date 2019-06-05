Представитель США при НАТО потребовал от Турции сделать выбор между С-400 и F-35

09:00 Источник: RNS

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон в эфире телеканала CNBC потребовала от Турции до конца недели сделать выбор между покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и американских истребителей F-35.

«Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба», — сказала она.



По ее словам, покупка Турцией С-400 может помочь Кремлю в «его стремлении ослабить НАТО». RNS

