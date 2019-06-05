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НОВОСТИ

В России могут ввести новый вид алиментов

09:05 05.06.2019 Источник: Газета.Ru

В России придумали новый вид алиментов, законопроект которого опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, разведенных родителей хотят обязать дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Как отмечается, дополнительные выплаты хотят возложить на тех жителей России, чьи дети живут отдельно и нуждаются в жилье.

Уточняется, что для начала ребенка надо признать нуждающимся в жилплощади, и только после этого будут назначены выплаты. Кроме того, сам алиментщик должен быть признан трудоспособным.  Газета.Ru

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