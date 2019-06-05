В России могут ввести новый вид алиментов

09:05 Источник: Газета.Ru

В России придумали новый вид алиментов, законопроект которого опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, разведенных родителей хотят обязать дополнительно оплачивать ребенку жилье.



Как отмечается, дополнительные выплаты хотят возложить на тех жителей России, чьи дети живут отдельно и нуждаются в жилье.



Уточняется, что для начала ребенка надо признать нуждающимся в жилплощади, и только после этого будут назначены выплаты. Кроме того, сам алиментщик должен быть признан трудоспособным. Газета.Ru

