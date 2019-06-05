В Гонконге устроили акцию памяти событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине

09:20 Источник: Русская служба Би-би-си

В Гонконге несколько тысяч человек вышли на улицы, чтобы отметить 30-ю годовщину жестокого подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Гонконг и Макао - единственные места в Китае, где людям официально разрешено собираться в память о погибших на площади активистах.

Власти Китая так и не представили официальной оценки погибших во время протестов 1989 года. По неофициальным данным, погибли сотни активистов.



По словам организаторов гонконгской акции, в ней приняли участие около 180 тысяч человек. Полиция говорит о 40 тысячах.



В других районах Китая местные власти запрещают даже упоминание событий на Тяньаньмэнь. Протесты на площади в Пекине продолжались с 15 апреля по 4 июня 1989 года, после чего были жестоко подавлены.



За обстановкой на самой площади в Пекине во вторник следили сотни сотрудников спецслужб. Русская служба Би-би-си

