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В Гонконге устроили акцию памяти событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине

09:20 05.06.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

В Гонконге несколько тысяч человек вышли на улицы, чтобы отметить 30-ю годовщину жестокого подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Гонконг и Макао - единственные места в Китае, где людям официально разрешено собираться в память о погибших на площади активистах.

Власти Китая так и не представили официальной оценки погибших во время протестов 1989 года. По неофициальным данным, погибли сотни активистов.

По словам организаторов гонконгской акции, в ней приняли участие около 180 тысяч человек. Полиция говорит о 40 тысячах.

В других районах Китая местные власти запрещают даже упоминание событий на Тяньаньмэнь. Протесты на площади в Пекине продолжались с 15 апреля по 4 июня 1989 года, после чего были жестоко подавлены.

За обстановкой на самой площади в Пекине во вторник следили сотни сотрудников спецслужб.  Русская служба Би-би-си

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