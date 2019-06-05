Фигуранты дела "Нового величия" попали в список террористов и экстремистов

09:32 Источник: Эхо Москвы

Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список террористов и экстремистов. В перечне Росфинмониторинга появились фамилии девяти человек. При этом всего в деле десять фигурантов, однако одного из них в базе нет.

Лица, включенные в список Росфинмониторинга, ограничены в возможности совершать банковские операции. Эхо Москвы

