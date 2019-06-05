Кличко предложил Саакашвили возглавить на выборах его партию "УДАР"
11:00 05.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили возглавить на выборах его партию «УДАР». Мэр Киева сказал, что при этом остался бы ее лидером. В своем «Фейсбуке» Кличко отметил, что демократические силы должны объединиться ради эффективных изменений в стране. Парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля. Эхо Москвы
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