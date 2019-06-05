В Праге десятки тысяч протестующих призывали к отставке премьер-министра

10:05 Источник: Русская служба Би-би-си

Больше ста тысяч протестующих собрались на Вацлавской площади в центре Праги во вторник, чтобы призвать к отставке премьер-министра Андрея Бабиша, которого обвиняют в незаконном использовании дотаций от Евросоюза.

По словам организаторов акции протеста, в ней приняли участие около 120 тысяч человек.



Если эту информацию подтвердят официально, акция станет самым массовым протестом в Чехии с "бархатной революции" 1989 года, после которой президентом ЧССР избрали правозащитника Вацлава Гавела.



Премьер-министр Бабиш отвергает обвинения в превышении полномочий, несмотря на появление черновой версии доклада ЕС, авторы которого требует возврата выделенных Чехии субсидий. Русская служба Би-би-си

