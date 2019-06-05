0
0
0
НОВОСТИ

В Праге десятки тысяч протестующих призывали к отставке премьер-министра

10:05 05.06.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Больше ста тысяч протестующих собрались на Вацлавской площади в центре Праги во вторник, чтобы призвать к отставке премьер-министра Андрея Бабиша, которого обвиняют в незаконном использовании дотаций от Евросоюза.

По словам организаторов акции протеста, в ней приняли участие около 120 тысяч человек.

Если эту информацию подтвердят официально, акция станет самым массовым протестом в Чехии с "бархатной революции" 1989 года, после которой президентом ЧССР избрали правозащитника Вацлава Гавела.

Премьер-министр Бабиш отвергает обвинения в превышении полномочий, несмотря на появление черновой версии доклада ЕС, авторы которого требует возврата выделенных Чехии субсидий.  Русская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 05.06.2019
На съемках бондианы взрыв вышел из-под контроля
0
39
10:20 05.06.2019
Адвокаты Трампа настаивают на отклонении иска демократов относительно связей с РФ
0
66
10:00 05.06.2019
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России - источник
0
126
09:32 05.06.2019
Фигуранты дела "Нового величия" попали в список террористов и экстремистов
0
116
09:20 05.06.2019
В Гонконге устроили акцию памяти событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине
0
128
09:05 05.06.2019
В России могут ввести новый вид алиментов
0
189
09:00 05.06.2019
Представитель США при НАТО потребовал от Турции сделать выбор между С-400 и F-35
0
167
08:50 05.06.2019
В День России парковки в Москве будут бесплатными
0
159
08:38 05.06.2019
На Афоне с украинцев требуют справки о принадлежности к УПЦ
0
230
08:29 05.06.2019
Захарова ответила на стратегию "возвращения Крыма" Зеленского
0
210

Возврат к списку