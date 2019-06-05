На съемках бондианы взрыв вышел из-под контроля

10:32 Источник: Газета.Ru

На съемках 25-фильма бондианы возникли сложности с контролируемым взрывом. Об этом сообщается в твиттере картины.

Как отмечается, инцидент произошел 4 июня на съемках в студии Pinewood Studios. В результате инцидента никто на съемочной площадке не пострадал, но один из сотрудников за ее пределами получил незначительную травму. Также были повреждены декорации. Газета.Ru

