На съемках бондианы взрыв вышел из-под контроля
10:32 05.06.2019 Источник: Газета.Ru
На съемках 25-фильма бондианы возникли сложности с контролируемым взрывом. Об этом сообщается в твиттере картины.
Как отмечается, инцидент произошел 4 июня на съемках в студии Pinewood Studios. В результате инцидента никто на съемочной площадке не пострадал, но один из сотрудников за ее пределами получил незначительную травму. Также были повреждены декорации. Газета.Ru
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