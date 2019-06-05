Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России - источник

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сбой в базе Госавтоинспекции произошел как в Москве, так и в регионах страны. Во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета", - сказал собеседник агентства.



По его словам, неполадки должны быть устранены в ближайшее время, специалисты работают над этим.



Федеральная информационная система ГИБДД используется в Госавтоинспекции с 2016 года. Система предназначена для сбора, учета, обработки информации, которая поступает из территориальных и региональных подразделений Госавтоинспекции РФ.

