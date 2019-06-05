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Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России - источник

10:00 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сбой в базе Госавтоинспекции произошел как в Москве, так и в регионах страны. Во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, неполадки должны быть устранены в ближайшее время, специалисты работают над этим.

Федеральная информационная система ГИБДД используется в Госавтоинспекции с 2016 года. Система предназначена для сбора, учета, обработки информации, которая поступает из территориальных и региональных подразделений Госавтоинспекции РФ.

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