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Минобороны РФ опровергло данные о небезопасном перехвате самолета США над Средиземноморьем

11:05 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ опровергли сообщения пресс-службы 6-го флота США о небезопасном перехвате российским Су-35 американского самолета над Средиземным морем.

"Все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало", - сказали журналистам в Минобороны РФ в среду.

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