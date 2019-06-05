Китай впервые осуществил запуск ракеты-носителя с морского космодрома
11:20 05.06.2019
Китай провел успешный пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-11» с морской платформы, сообщает Центральной телевидение КНР. Это произошло впервые.
«Чанчжэн-11» (CZ-11) стартовала с платформы, расположенной в Желтом море. На борту ракеты-носителя находились семь космических аппаратов. Старт был осуществлен в 12:06 по местному времени (07:06 по Москве).
Как уточнили ранее в национальном космическом управлении Китая, обломки ракеты должны упасть в международные воды северной части Тихого океана. ТК Звезда
НОВОСТИ
- 12:05 05.06.2019
- Минфин РФ предлагает обсудить объединение ОСАГО и КАСКО
- 12:00 05.06.2019
- Додон заявил, что не будет платить России за газ для Приднестровья
- 11:32 05.06.2019
- Трамп заявил, что допускает переговоры с президентом Ирана
- 11:05 05.06.2019
- Минобороны РФ опровергло данные о небезопасном перехвате самолета США над Средиземноморьем
- 11:00 05.06.2019
- Кличко предложил Саакашвили возглавить на выборах его партию "УДАР"
- 10:32 05.06.2019
- На съемках бондианы взрыв вышел из-под контроля
- 10:20 05.06.2019
- Адвокаты Трампа настаивают на отклонении иска демократов относительно связей с РФ
- 10:05 05.06.2019
- В Праге десятки тысяч протестующих призывали к отставке премьер-министра
- 10:00 05.06.2019
- Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России - источник
- 09:32 05.06.2019
- Фигуранты дела "Нового величия" попали в список террористов и экстремистов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать