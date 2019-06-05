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НОВОСТИ

Китай впервые осуществил запуск ракеты-носителя с морского космодрома

11:20 05.06.2019

Китай провел успешный пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-11» с морской платформы, сообщает Центральной телевидение КНР. Это произошло впервые.

«Чанчжэн-11» (CZ-11) стартовала с платформы, расположенной в Желтом море. На борту ракеты-носителя находились семь космических аппаратов. Старт был осуществлен в 12:06 по местному времени (07:06 по Москве).

Как уточнили ранее в национальном космическом управлении Китая, обломки ракеты должны упасть в международные воды северной части Тихого океана.  ТК Звезда

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