Китай впервые осуществил запуск ракеты-носителя с морского космодрома

11:20

Китай провел успешный пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-11» с морской платформы, сообщает Центральной телевидение КНР. Это произошло впервые.

«Чанчжэн-11» (CZ-11) стартовала с платформы, расположенной в Желтом море. На борту ракеты-носителя находились семь космических аппаратов. Старт был осуществлен в 12:06 по местному времени (07:06 по Москве).



Как уточнили ранее в национальном космическом управлении Китая, обломки ракеты должны упасть в международные воды северной части Тихого океана. ТК Звезда

