0
0
69
НОВОСТИ

Трамп заявил, что допускает переговоры с президентом Ирана

11:32 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он допускает переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом глава американской администрации, который находится с государственным визитом в Великобритании, заявил в интервью телеканалу ITV (Ай-ти- ви). Оно было показано в среду.

"Да, конечно, я предпочел бы переговоры", - сказал он, отвечая вопрос ведущего, готов ли он к переговорам с иранским коллегой. "Он [Хасан Роухани] сказал недавно, что не хочет возводить стену с Соединенными Штатами", - отметил Трамп, добавив, что единственная возможность добиться этого - гарантировать, чтобы у Ирана не появилось ядерного оружия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 05.06.2019
Минфин РФ предлагает обсудить объединение ОСАГО и КАСКО
0
40
12:00 05.06.2019
Додон заявил, что не будет платить России за газ для Приднестровья
0
50
11:20 05.06.2019
Китай впервые осуществил запуск ракеты-носителя с морского космодрома
0
113
11:05 05.06.2019
Минобороны РФ опровергло данные о небезопасном перехвате самолета США над Средиземноморьем
0
128
11:00 05.06.2019
Кличко предложил Саакашвили возглавить на выборах его партию "УДАР"
0
122
10:32 05.06.2019
На съемках бондианы взрыв вышел из-под контроля
0
160
10:20 05.06.2019
Адвокаты Трампа настаивают на отклонении иска демократов относительно связей с РФ
0
169
10:05 05.06.2019
В Праге десятки тысяч протестующих призывали к отставке премьер-министра
0
213
10:00 05.06.2019
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России - источник
0
268
09:32 05.06.2019
Фигуранты дела "Нового величия" попали в список террористов и экстремистов
0
189

Возврат к списку