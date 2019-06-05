Трамп заявил, что допускает переговоры с президентом Ирана

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он допускает переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом глава американской администрации, который находится с государственным визитом в Великобритании, заявил в интервью телеканалу ITV (Ай-ти- ви). Оно было показано в среду.

"Да, конечно, я предпочел бы переговоры", - сказал он, отвечая вопрос ведущего, готов ли он к переговорам с иранским коллегой. "Он [Хасан Роухани] сказал недавно, что не хочет возводить стену с Соединенными Штатами", - отметил Трамп, добавив, что единственная возможность добиться этого - гарантировать, чтобы у Ирана не появилось ядерного оружия.

