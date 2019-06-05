Додон заявил, что не будет платить России за газ для Приднестровья

12:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Президент Молдавии заявил, что не будет платить России за газ для Приднестровья. Этот вопрос нужно обсуждать, сказал Игорь Додон в интервью телеканалу NTV-Moldova.

«Долг Приднестровского региона за газ — это очень серьёзная проблема. Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега… Проблема газа — это бомба, которая может опасно для нас взорваться», — добавил молдавский лидер.



По его словам, он обсуждал вопрос с вице-премьером Дмитрием Козаком, который побывал с визитом в Молдавии. Додон подчеркнул, что есть риски остаться без российского газа с нового года. Договор с «Газпромом» истекает 1 января 2020 года. Говорит Москва

