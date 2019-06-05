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НОВОСТИ

Минфин РФ предлагает обсудить объединение ОСАГО и КАСКО

12:05 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин России концептуально поддерживает идею объединения полисов ОСАГО и КАСКО, но отмечает, что ее реализация повлечет необходимость существенной переработки законодательства РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина.

"Детальная проработка данного вопроса представляется целесообразной после принятия закона, предусматривающего совершенствование системы тарификации ОСАГО", - сказал представитель министерства. Ранее схожую позицию озвучивали в ЦБ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту совместно с Банком России рассмотреть возможность включения рисков по ОСАГО в полис каско и доложить в правительство о результатах до 1 июня. Такое поручение было дано по итогам обсуждения в Госдуме отчета кабмина о результатах работы в 2018 году.

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