Минфин РФ предлагает обсудить объединение ОСАГО и КАСКО
12:05 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин России концептуально поддерживает идею объединения полисов ОСАГО и КАСКО, но отмечает, что ее реализация повлечет необходимость существенной переработки законодательства РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина.
"Детальная проработка данного вопроса представляется целесообразной после принятия закона, предусматривающего совершенствование системы тарификации ОСАГО", - сказал представитель министерства. Ранее схожую позицию озвучивали в ЦБ.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту совместно с Банком России рассмотреть возможность включения рисков по ОСАГО в полис каско и доложить в правительство о результатах до 1 июня. Такое поручение было дано по итогам обсуждения в Госдуме отчета кабмина о результатах работы в 2018 году.
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