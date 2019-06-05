Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста экономики РФ
12:20 05.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста российской экономики. Снижение составило 0,3% до 1,2% по итогам текущего года, говорится в докладе организации.
Как напоминает телеканал «Дождь», в апреле прогноз роста ВВП России тоже был снижен.
В отчёте поясняется, что ухудшение связано с сокращением добычи нефти, риском санкций, ужесточением денежно-кредитной политики и повышением НДС. По мнению аналитиков, в прошлом году рост ВВП нашей страны составил максимальные за шесть лет 2,3% благодаря чемпионату мира по футболу и строительству объектов в сфере энергетики. Однако в текущем году активность в промышленности замедлилась. Согласно прогнозу банка, в ближайшие два года темпы роста экономики России составят 1,8%. Говорит Москва
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комментарии(6)
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Юрий 13:31 05.06.2019
Неопределенность будущего в "Что делать". Очень вовремя на втором перепаде неразвитости философии у нас (ИНИОН спалили от стыда). Первый перепад развития России правильно привели в дискуссии: молодым исполнителям реформ не хватило философии; они сократили экономику в два раза, и пришлось залечивать другим. Хорошо, что присутствовал Медведев из той же школы"просто поверим, что жить можно вечно и сразу появляется позитив в будущем". А зачем детей рожать,
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Юрий 13:32 05.06.2019
жертвовать ради них - иначе в Челябинске начинают использовать детей (они учатся, чему учат) для разных удобств материальных, за неимением отпора от главенствующих поведенческих моделей от Культуры. Если у нас плохонько, а живём, чтобы вечно - то какой патриотизм? Анахронизм! Некоторые либералы стали слишком космополитичны (хиреют), а надо строго прозападно "западать". Что значит " противодействие в России будет изнутри" - под шумок окружения и провокаций постоянно проверяется,
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Юрий 13:34 05.06.2019
"а защищает элита свой народ, или выполняет показатели?". Уважаемые деятели культуры, кроме вас спасать Родину некому. Потребительский план, в прорабском исполнении, предполагает, что кто-то говорит "хватит", при усилении химизации и дезинсекции (все сдохло давно) фруктов и капустки. Школярское воплощение витрины продуктов питания опирается на опыт: " никто не прибежал, не ругался, выживают, привыкнут". И никакой эмпирики - цепь биологических лабораторий занимается именно поиском
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Юрий 13:35 05.06.2019
порога переключения национального генотипа на защиту от уязвления и всё! А вместо "хватит" - научный совет диетологов " не более 200 г овощей (!!!) за три дня". Следующее опускание порога - отсутствие булок, печенья, без пальмового маргарина и навал замены на молочные продукты. Вместо "хватит"' на жидкие писки, вроде моего и одного в месяц (5 мин.) по России 24, - разделение на полках только молочки и обещание (!!!) пары-тройки молочных комплексов по 10000 коров. Для вытеснения 1000000 тонн
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Юрий 13:37 05.06.2019
пальмы обратно (умножаем на жирность молока),такими темпами имитаторов, - на всё от 200 лет. Или таки уедут или помрут жители, незаметно заменяясь прямоходящим материалом, без филосовских претензий. Але спасители, не ставьте нос на стол. Слишком много получается, в пересчете, пальмо-маргарина? Правильно, в Челябинске и котлеты стоят в коробках, в жару рядом с охладителями - микробы дохнут на подлёте. Отмена ГОСТ-ов -
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Юрий 13:38 05.06.2019
следующий шаг, на выживание отвечающих, не гибнущих на радость санврачей, превращающихся в депутатов, "мудрейших, знатнейших" в культурных каналах медиа ... и все, больше ни писка, ни оратории. Терминировать будущее зависит от вас, моделирующих (и в музыке-живописи) и поведение и жизнь и будущее страны. Молоденький футуролог, из дискуссии, может верить в 200 лет ожидания ...
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