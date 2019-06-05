Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста экономики РФ

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста российской экономики. Снижение составило 0,3% до 1,2% по итогам текущего года, говорится в докладе организации.

Как напоминает телеканал «Дождь», в апреле прогноз роста ВВП России тоже был снижен.



В отчёте поясняется, что ухудшение связано с сокращением добычи нефти, риском санкций, ужесточением денежно-кредитной политики и повышением НДС. По мнению аналитиков, в прошлом году рост ВВП нашей страны составил максимальные за шесть лет 2,3% благодаря чемпионату мира по футболу и строительству объектов в сфере энергетики. Однако в текущем году активность в промышленности замедлилась. Согласно прогнозу банка, в ближайшие два года темпы роста экономики России составят 1,8%. Говорит Москва

