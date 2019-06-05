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Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе

12:32 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации на востоке страны.

"Обращаюсь к руководству РФ: обострение конфликта является не лучшим фоном для возобновления переговоров", - написал Зеленский в "Твиттере". При этом он добавил, что за последние сутки вследствие обстрелов позиций украинских военных в Донбассе погибли трое человек и трое ранены.

В своем "Фейсбуке" Зеленский также отметил, что в среду в Брюсселе, где он находится с рабочим визитом, намерен обсудить с западными партнерами обострение ситуации в Донбассе, соответствующая тема будет поднята и на заседании Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины в Минске. "Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - написал президент Украины, обращаясь к России и республикам Донбасса.

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