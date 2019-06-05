Андрей Бочаров пойдет на второй губернаторский срок

13:00 Источник: НГ-Online

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Это произошло сегодня, в ходе его выступления на расширенном совещании по проблемам социально-экономического развития региона.



«Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на второй срок на выборах губернатора», – сказал Бочаров, подчеркнув, что в основе его стратегии развития региона будет лежать «решительное движение вперед, помноженное на неравнодушие и активность жителей».

Слоганом предвыборной кампании Бочарова станут слова «Служить. Работать. Побеждать». Губернатор подчеркнул также намерение широко использовать в работе советский опыт старшего поколения.

Андрей Серенко