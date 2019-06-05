Андрей Бочаров пойдет на второй губернаторский срок
13:00 05.06.2019 Источник: НГ-Online
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Это произошло сегодня, в ходе его выступления на расширенном совещании по проблемам социально-экономического развития региона.
«Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на второй срок на выборах губернатора», – сказал Бочаров, подчеркнув, что в основе его стратегии развития региона будет лежать «решительное движение вперед, помноженное на неравнодушие и активность жителей».
Слоганом предвыборной кампании Бочарова станут слова «Служить. Работать. Побеждать». Губернатор подчеркнул также намерение широко использовать в работе советский опыт старшего поколения.
Андрей Серенко
НОВОСТИ
- 13:32 05.06.2019
- Президент Чехии ждет от посла РФ объяснений законопроекта КПРФ о событиях 1968 года
- 13:20 05.06.2019
- Кобылкин заявил, что косаток из "китовой тюрьмы" выпустят до конца лета
- 13:05 05.06.2019
- Инфантино переизбран на пост президента ФИФА
- 12:32 05.06.2019
- Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе
- 12:20 05.06.2019
- Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста экономики РФ
- 12:05 05.06.2019
- Минфин РФ предлагает обсудить объединение ОСАГО и КАСКО
- 12:00 05.06.2019
- Додон заявил, что не будет платить России за газ для Приднестровья
- 11:32 05.06.2019
- Трамп заявил, что допускает переговоры с президентом Ирана
- 11:20 05.06.2019
- Китай впервые осуществил запуск ракеты-носителя с морского космодрома
- 11:05 05.06.2019
- Минобороны РФ опровергло данные о небезопасном перехвате самолета США над Средиземноморьем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать