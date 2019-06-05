Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцарец Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола (ФИФА). Такое решение было принято в среду на конгрессе организации в Париже.

49-летний Инфантино являлся единственным кандидатом на пост президента ФИФА. Он возглавляет организацию с февраля 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который покинул пост в результате крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала.

