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НОВОСТИ

Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

13:05 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцарец Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола (ФИФА). Такое решение было принято в среду на конгрессе организации в Париже.

49-летний Инфантино являлся единственным кандидатом на пост президента ФИФА. Он возглавляет организацию с февраля 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который покинул пост в результате крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала.

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