Кобылкин заявил, что косаток из "китовой тюрьмы" выпустят до конца лета

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Белух и косаток из «китовой тюрьмы» выпустят на волю до конца лета. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

«Это точно будет летний период. Хотелось бы, чтобы это было побыстрее. Я думаю, это точно будет июль-август, август — последний срок», — цитирует его ТАСС.



Чиновник добавил, что, по мнению экспертов, животные смогут адаптироваться в дикой среде. «Я разговаривал с человеком, который больше всех погружен в китовую тему — с Мишелем Кусто. Навыки (животных) за год не могут быть потеряны», — подчеркнул Кобылкин.



Он также сказал, что место выпуска белух и косаток пока не определено. Российская академия наук говорит, что это можно сделать прямо в бухте Средняя, где находится «китовая тюрьма». В свою очередь Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии рекомендует выпустить животных в месте вылова, то есть в районе Шантарских островов.



В октябре 2018 года Greenpeace заявил, что в России готовится незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток. Было возбуждено дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СКР, 11 косаток оказались детёнышами, 90 белух не достигли половой зрелости, при этом 13 из них были младше года. Говорит Москва

