Кобылкин заявил, что косаток из "китовой тюрьмы" выпустят до конца лета
13:20 05.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Белух и косаток из «китовой тюрьмы» выпустят на волю до конца лета. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
«Это точно будет летний период. Хотелось бы, чтобы это было побыстрее. Я думаю, это точно будет июль-август, август — последний срок», — цитирует его ТАСС.
Чиновник добавил, что, по мнению экспертов, животные смогут адаптироваться в дикой среде. «Я разговаривал с человеком, который больше всех погружен в китовую тему — с Мишелем Кусто. Навыки (животных) за год не могут быть потеряны», — подчеркнул Кобылкин.
Он также сказал, что место выпуска белух и косаток пока не определено. Российская академия наук говорит, что это можно сделать прямо в бухте Средняя, где находится «китовая тюрьма». В свою очередь Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии рекомендует выпустить животных в месте вылова, то есть в районе Шантарских островов.
В октябре 2018 года Greenpeace заявил, что в России готовится незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток. Было возбуждено дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СКР, 11 косаток оказались детёнышами, 90 белух не достигли половой зрелости, при этом 13 из них были младше года. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 13:32 05.06.2019
- Президент Чехии ждет от посла РФ объяснений законопроекта КПРФ о событиях 1968 года
- 13:05 05.06.2019
- Инфантино переизбран на пост президента ФИФА
- 13:00 05.06.2019
- Андрей Бочаров пойдет на второй губернаторский срок
- 12:32 05.06.2019
- Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе
- 12:20 05.06.2019
- Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста экономики РФ
- 12:05 05.06.2019
- Минфин РФ предлагает обсудить объединение ОСАГО и КАСКО
- 12:00 05.06.2019
- Додон заявил, что не будет платить России за газ для Приднестровья
- 11:32 05.06.2019
- Трамп заявил, что допускает переговоры с президентом Ирана
- 11:20 05.06.2019
- Китай впервые осуществил запуск ракеты-носителя с морского космодрома
- 11:05 05.06.2019
- Минобороны РФ опровергло данные о небезопасном перехвате самолета США над Средиземноморьем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать