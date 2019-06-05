Президент Чехии ждет от посла РФ объяснений законопроекта КПРФ о событиях 1968 года
13:32 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Чехии Милош Земан пригласил посла РФ в республике Александра Змеевского для дачи объяснений по поводу подготовленного фракцией КПРФ в Госдуме законопроекта "О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора".
"Господин президент пригласил в четверг, 13 июня 2019 года, в Пражский град посла РФ Александра Змеевского, - сообщил в среду в "Твиттере" пресс-секретарь хозяина Пражского града Иржи Овчачек. - Он [президент] будет требовать объяснений по поводу проекта российского федерального закона, который предоставляет статус ветеранов войны участникам [операции стран Варшавского договора по] оккупации ЧССР в 1968 году".
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