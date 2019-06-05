0
0
115
НОВОСТИ

Си Цзиньпин заявил, что его визит в Россию будет плодотворным

14:00 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин ожидает, что его государственный визит в Россию будет очень плодотворным и послужит стимулом для развития двусторонних отношений.

"Убежден, что данный визит непременно принесет плодотворные результаты и послужит стимулом для динамичного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новой эпохе", - сказал Си Цзиньпин по прибытии в среду в Москву.

Председатель КНР сообщил, что в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным намерен наметить план дальнейшего развития двусторонних отношений, а также обсудить актуальные международные и региональные вопросы.

По его словам, китайско-российские отношения успешно прошли испытания, стали более зрелыми и устойчивыми. "Мы готовы вместе с российскими партнерами сообща вывести двусторонние отношения на еще более высокий уровень", - подчеркнул Си Цзиньпин.

В среду намечены переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР. Сразу после переговоров в Кремле лидеры посетят официальную церемонию передачи Московскому зоопарку правительством Китая двух больших панд, а вечером - торжественный концерт в Большом театре по случаю 70-летия установления дипломатических отношений двух стран.

6-7 июня программа Си Цзиньпина продолжится в Санкт- Петербурге, где он станет главным гостем Петербургского международного экономического форума.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 05.06.2019
Зеленский назвал бунтом нежелание Рады рассматривать внесенные им законопроекты
0
22
15:00 05.06.2019
Если Калви разрешат поехать на ПМЭФ, то на него наденут электронный браслет - ФСИН
0
47
14:32 05.06.2019
Путин принял отставку главы Астраханской области Морозова
0
86
14:12 05.06.2019
Установлена личность человека, нанесшего смертельный удар бывшему бойцу спецназа
0
119
13:32 05.06.2019
Президент Чехии ждет от посла РФ объяснений законопроекта КПРФ о событиях 1968 года
0
193
13:20 05.06.2019
Кобылкин заявил, что косаток из "китовой тюрьмы" выпустят до конца лета
0
165
13:05 05.06.2019
Инфантино переизбран на пост президента ФИФА
0
176
13:00 05.06.2019
Андрей Бочаров пойдет на второй губернаторский срок
0
202
12:32 05.06.2019
Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе
0
259
12:20 05.06.2019
Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста экономики РФ
0
262

Возврат к списку