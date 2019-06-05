Си Цзиньпин заявил, что его визит в Россию будет плодотворным
14:00 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель КНР Си Цзиньпин ожидает, что его государственный визит в Россию будет очень плодотворным и послужит стимулом для развития двусторонних отношений.
"Убежден, что данный визит непременно принесет плодотворные результаты и послужит стимулом для динамичного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новой эпохе", - сказал Си Цзиньпин по прибытии в среду в Москву.
Председатель КНР сообщил, что в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным намерен наметить план дальнейшего развития двусторонних отношений, а также обсудить актуальные международные и региональные вопросы.
По его словам, китайско-российские отношения успешно прошли испытания, стали более зрелыми и устойчивыми. "Мы готовы вместе с российскими партнерами сообща вывести двусторонние отношения на еще более высокий уровень", - подчеркнул Си Цзиньпин.
В среду намечены переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР. Сразу после переговоров в Кремле лидеры посетят официальную церемонию передачи Московскому зоопарку правительством Китая двух больших панд, а вечером - торжественный концерт в Большом театре по случаю 70-летия установления дипломатических отношений двух стран.
6-7 июня программа Си Цзиньпина продолжится в Санкт- Петербурге, где он станет главным гостем Петербургского международного экономического форума.
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