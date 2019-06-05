Си Цзиньпин заявил, что его визит в Россию будет плодотворным

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин ожидает, что его государственный визит в Россию будет очень плодотворным и послужит стимулом для развития двусторонних отношений.

"Убежден, что данный визит непременно принесет плодотворные результаты и послужит стимулом для динамичного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новой эпохе", - сказал Си Цзиньпин по прибытии в среду в Москву.



Председатель КНР сообщил, что в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным намерен наметить план дальнейшего развития двусторонних отношений, а также обсудить актуальные международные и региональные вопросы.



По его словам, китайско-российские отношения успешно прошли испытания, стали более зрелыми и устойчивыми. "Мы готовы вместе с российскими партнерами сообща вывести двусторонние отношения на еще более высокий уровень", - подчеркнул Си Цзиньпин.



В среду намечены переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР. Сразу после переговоров в Кремле лидеры посетят официальную церемонию передачи Московскому зоопарку правительством Китая двух больших панд, а вечером - торжественный концерт в Большом театре по случаю 70-летия установления дипломатических отношений двух стран.



6-7 июня программа Си Цзиньпина продолжится в Санкт- Петербурге, где он станет главным гостем Петербургского международного экономического форума.

