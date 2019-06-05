Установлена личность человека, нанесшего смертельный удар бывшему бойцу спецназа
14:12 05.06.2019 Источник: РБК
Следственный комитет установил человека, который нанес смертельное ранение бывшему бойцу спецназа ГРУ Никите Белянкину, ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте СК.
Задержаны еще двое участников конфликта, следствие ходатайствует об аресте всех фигурантов. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и роль каждого участника конфликта. РБК
НОВОСТИ
- 15:12 05.06.2019
- Зеленский назвал бунтом нежелание Рады рассматривать внесенные им законопроекты
- 15:00 05.06.2019
- Если Калви разрешат поехать на ПМЭФ, то на него наденут электронный браслет - ФСИН
- 14:32 05.06.2019
- Путин принял отставку главы Астраханской области Морозова
- 14:00 05.06.2019
- Си Цзиньпин заявил, что его визит в Россию будет плодотворным
- 13:32 05.06.2019
- Президент Чехии ждет от посла РФ объяснений законопроекта КПРФ о событиях 1968 года
- 13:20 05.06.2019
- Кобылкин заявил, что косаток из "китовой тюрьмы" выпустят до конца лета
- 13:05 05.06.2019
- Инфантино переизбран на пост президента ФИФА
- 13:00 05.06.2019
- Андрей Бочаров пойдет на второй губернаторский срок
- 12:32 05.06.2019
- Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе
- 12:20 05.06.2019
- Всемирный банк ухудшил прогноз по темпам роста экономики РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать