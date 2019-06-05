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Установлена личность человека, нанесшего смертельный удар бывшему бойцу спецназа

14:12 05.06.2019 Источник: РБК

Следственный комитет установил человека, который нанес смертельное ранение бывшему бойцу спецназа ГРУ Никите Белянкину, ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте СК.

Задержаны еще двое участников конфликта, следствие ходатайствует об аресте всех фигурантов. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и роль каждого участника конфликта.  РБК

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