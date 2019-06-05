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Путин принял отставку главы Астраханской области Морозова

14:32 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина. Об этом сообщили в пресс- службе Кремля.

"В связи с заявлением временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова и в соответствии с подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю принять отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Морозова С.П. по собственному желанию, - говорится в тексте указа, который приводится в сообщении. - Назначить Бабушкина Игоря Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Астраханской области".

Также Путин провел встречу с Бабушкиным.

Игорь Бабушкин с сентября 2018 года занимал пост заместителя полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе. Он родился в Рыбинске (Ярославская область) 5 апреля 1970 года. Проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ России, в 2013-2018 годах был заместителем главы Росимущества.

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