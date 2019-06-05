Если Калви разрешат поехать на ПМЭФ, то на него наденут электронный браслет - ФСИН
15:00 05.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Представители Baring Vostok 30 мая направили прошение в СК РФ об участии основателя фонда Майкла Калви в Петербургском международном экономическом форуме.
Как сообщил РБК, следователи связывались с защитой находящегося под домашним арестом предпринимателя для обсуждения вариантов его возможной поездки на форум с 6 по 8 июня.
Замглавы ФСИН Валерий Максименко подтвердил эту информацию «Говорит Москва» и заявил, что при получении соответствующего разрешения ведомство будет следить за перемещениями Калви с помощью электронного браслета.
«Насколько мы знаем, поступило такое обращение в СК РФ с просьбой о посещении ПМЭФ. Если следователи, ведущие его дело, дадут разрешение, Майкл Калви будет иметь полное право поехать в Санкт-Петербург для участия в форуме.
В этом случае никакая охрана ФСИН его сопровождать не будет. Единственное, что у него будет, - средство электронного слежения. Это электронный браслет, который будет передавать информацию, где он находится».
Максименко выразил уверенность, что охрана предпринимателю со стороны ФСИН не понадобится.
«Калви – это не мальчик какой-то, который будет сбегать. Это авторитетный человек, вести он будет себя соответствующе. Охрана и сопровождение ему не нужны».
Американский бизнесмен Майкл Калви был задержан в феврале по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и вместе с партнерами под видом сделки с акциями похитил у банка «Восточный» около 2,5 млрд рублей. Говорит Москва
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