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Зеленский назвал бунтом нежелание Рады рассматривать внесенные им законопроекты

15:12 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал бунтом поведение большинства депутатов украинского парламента, которые еще не приняли ни одного из поданных им законопроектов.

"Мы за эти две недели подали в Верховную раду десять законопроектов, ничего не было принято. Ну что мы можем говорить про парламент? Это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать", - сказал он в интервью телеканалу "1+1", находясь в Брюсселе с официальным визитом.

Президент добавил, что решение Конституционного суда Украины об отмене наказания за незаконное обогащение чиновников является нарушением. "Мы предложили другой закон, они не голосуют за этот закон", - отметил глава государства.

Украинский парламент на внеочередном заседании, созванном по инициативе Зеленского, отказался рассматривать внесенные им два законопроекта об изменениях в избирательной системе. Во вторник Верховная рада не смогла включить в повестку дня предложенный президентом законопроект об импичменте главы государства.

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