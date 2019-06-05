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Самыми грязными регионами РФ стали Свердловская и Челябинская области - "Зеленый патруль"

15:32 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самыми грязными регионами России стали Свердловская, Челябинская, Иркутская, Нижегородская, Оренбургская области и Красноярский край. Об этом в среду сообщает общественная организация "Зеленый патруль".

Согласно рейтингу, составленному по итогам весны 2019 года, в список самых загрязненных регионов также попали Тульская и Московская области, Забайкальский край и Республика Саха (Якутия).

"Замыкает список регионов по итогам весны 2019 г. следующая десятка регионов: 76. Тульская область; 77. Республика Саха (Якутия); 78. Забайкальский край; 79. Московская область; 80. Красноярский край; 81. Оренбургская область; 82. Нижегородская область; 83. Иркутская область; 84. Челябинская область; 85. Свердловская область", - говорится в сообщении.

По данным "Зеленого патруля", среди самых чистых регионов - Тамбовская, Белгородская, Курская, Магаданская, Мурманская, Ульяновская области, а также Республика Коми, Алтайский край и Москва.

"Зеленый патруль" - это общественная организация, основанная в 2006 году. Ее специалисты проводят экологические экспертизы, исследования и экспедиции. "Зеленый патруль" ведет совместную работу с ОНФ.

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