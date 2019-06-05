В Шереметьево открыли памятник Пушкину

16:00 Источник: Эхо Москвы

Памятник Пушкину открыли в Шереметьево. Теперь и сам аэропорт назван в честь поэта. Программа по присвоению новых имен идет на пользу стране, — сказал министр культуры Владимир Мединский.

Конкурс по выбору имен для аэропортов проходил несколько месяцев. Эхо Москвы

