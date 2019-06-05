В Шереметьево открыли памятник Пушкину
16:00 05.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Памятник Пушкину открыли в Шереметьево. Теперь и сам аэропорт назван в честь поэта. Программа по присвоению новых имен идет на пользу стране, — сказал министр культуры Владимир Мединский.
Конкурс по выбору имен для аэропортов проходил несколько месяцев. Эхо Москвы
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