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Сотрудники ФСБ задержали ученика обвиняемого в госизмене Виктора Кудрявцева - СМИ

16:32 05.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Сотрудники ФСБ задержали ученика обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева. По данным МБХ-медиа, накануне у него дома и на даче проводились обыски. Официального подтверждения этой информации пока нет. Адвокат Иван Павлов не исключает, что следственные действия могут быть связаны с делом Кудрявцева.  Эхо Москвы

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