Позиции Москвы и Пекина по ключевым мировым проблемам близки или совпадают - Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россиизаявил, что обсудил с председателем КНРактуальные мировые проблемы, и отметил, что позиции двух стран по ключевым вопросам близки или совпадают. Об этом российский лидер сказал, открывая российско-китайские переговоры в расширенном составе."Обстоятельно поговорили об актуальных темах международной повестки дня, - сказал Путин. - Подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или, как говорят дипломаты, совпадают".