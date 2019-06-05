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НОВОСТИ

Позиции Москвы и Пекина по ключевым мировым проблемам близки или совпадают - Путин

17:00 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином актуальные мировые проблемы, и отметил, что позиции двух стран по ключевым вопросам близки или совпадают. Об этом российский лидер сказал, открывая российско-китайские переговоры в расширенном составе.

"Обстоятельно поговорили об актуальных темах международной повестки дня, - сказал Путин. - Подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или, как говорят дипломаты, совпадают".

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