ВС РФ отменил штраф экс-координатору штаба Навального в Волгограде за фотошоп монумента "Родина-мать зовет"
17:12 05.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Верховный суд отменил штраф бывшему координатору штаба Алексея Навального в Волгограде за фотошоп монумента «Родина-мать зовет». Об этом сообщает правозащита «Открытой России».
Алексею Волкову оставили приговор по делу об оправдании нацизма в силе, однако наказание изменили в связи с истечением срока давности. Об этом в своем Твиттере написал сам Волков.
Бывший координатор штаба Навального должен был заплатить 200 тысяч рублей за публикацию фотографии монумента, у которого лицо и руки были в зеленке. Эхо Москвы
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