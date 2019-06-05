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ВС РФ отменил штраф экс-координатору штаба Навального в Волгограде за фотошоп монумента "Родина-мать зовет"

17:12 05.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Верховный суд отменил штраф бывшему координатору штаба Алексея Навального в Волгограде за фотошоп монумента «Родина-мать зовет». Об этом сообщает правозащита «Открытой России».

Алексею Волкову оставили приговор по делу об оправдании нацизма в силе, однако наказание изменили в связи с истечением срока давности. Об этом в своем Твиттере написал сам Волков. 

 Бывший координатор штаба Навального должен был заплатить 200 тысяч рублей за публикацию фотографии монумента, у которого лицо и руки были в зеленке. Эхо Москвы

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