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НОВОСТИ

В Швейцарии оборвалась канатная дорога

17:40 05.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На швейцарском курорте оборвалась канатная дорога. Как сообщают местные СМИ, один человек погиб, информация о числе пострадавших уточняется.

Трагедия произошла на курорте Энгельберг во время ремонтных работ. Уточняется, что погибший и пострадавшие  оказались местными рабочими. Причина случившегося устанавливается.  Говорит Москва

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