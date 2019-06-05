МИД РФ определил, кто будет представлять Россию на памятных мероприятиях в Нормандии
18:30 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия на памятных мероприятиях в Нормандии будет представлена на уровне дипломата посольства в Париже. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.
"Разумеется, нам известно о завтрашних памятных мероприятиях в Нормандии. Через посольство России во Франции было получено приглашение принять в них участие", - отметили в дипведомстве.
"По форме и содержанию оно не предполагало, однако, направление официальной делегации из Москвы. Российская сторона будет представлена дипломатом нашего посольства в Париже", - подчеркнули в МИД.
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