СМИ: Европа продлила санкции против Крыма и Севастополя

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дипломаты Евросоюза одобрили продление односторонних запретительных мер в отношении Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня. Об этом в среду со ссылкой на источник в ЕС сообщило агентство Блумберг. По его данным, санкции будут продлены на год.