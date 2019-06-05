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НОВОСТИ

СМИ: Европа продлила санкции против Крыма и Севастополя

18:45 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дипломаты Евросоюза одобрили продление односторонних запретительных мер в отношении Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня. Об этом в среду со ссылкой на источник в ЕС сообщило агентство Блумберг. По его данным, санкции будут продлены на год.

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