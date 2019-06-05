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Кучма предложил поставить вопрос о снятии экономической блокады Донбасса

19:10 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контактная группа по урегулированию на востоке Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе. Об этом сообщил после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик

"Это предложение было сделано Леонидом Кучмой, и это, действительно, так, - сказал он. - Оно было поддержано и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы в следующий раз".

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