Ядерное оружие надо вернуть на национальные территории - совместное заявление РФ и КНР

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай призвали другие страны вернуть все ядерное оружие из-за границ на их национальные территории. Об этом говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам их переговоров в Москве.

"Стороны считают неприемлемым безответственный подход некоторых государств к выполнению своих обязательств по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - прим. ТАСС), - отмечается в документе. - Таким государствам следует отказаться от практики "совместных ядерных миссий" и вернуть все ядерное оружие, размещенное вне пределов границ ядерных стран, на их национальные территории".