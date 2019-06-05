Америка не намерена давить на страны через энергетику, но выступает против "Северного потока 2" - Рик Перри

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон не намерен использовать поставки энергоресурсов другим странам для оказания политического давления на них. Об этом в среду заявил министр энергетики США Рик Перри, выступая на проходящем в словенской столице саммите Инициативы трех морей, неформального объединения 12 стран Евросоюза, расположенных в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

"Мы никогда, никогда не будем использовать [наши] энергетичесеие ресурсы как инструмент политического давления", - отметил Перри. "Мы также продолжаем выступать против запуска газопровода "Северный поток 2", поскольку он противоречит целям ЕС", - добавил американский министр.