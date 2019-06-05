0
0
41
НОВОСТИ

Америка не намерена давить на страны через энергетику, но выступает против "Северного потока 2" - Рик Перри

20:15 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон не намерен использовать поставки энергоресурсов другим странам для оказания политического давления на них. Об этом в среду заявил министр энергетики США Рик Перри, выступая на проходящем в словенской столице саммите Инициативы трех морей, неформального объединения 12 стран Евросоюза, расположенных в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

"Мы никогда, никогда не будем использовать [наши] энергетичесеие ресурсы как инструмент политического давления", - отметил Перри. "Мы также продолжаем выступать против запуска газопровода "Северный поток 2", поскольку он противоречит целям ЕС", - добавил американский министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 05.06.2019
Си Цзиньпин проведал китайских панд в столичном зоопарке
0
84
19:45 05.06.2019
Нефть продолжает дешеветь. Brent стоит уже меньше 60 долл/барр
0
152
19:30 05.06.2019
Ядерное оружие надо вернуть на национальные территории - совместное заявление РФ и КНР
0
169
19:10 05.06.2019
Кучма предложил поставить вопрос о снятии экономической блокады Донбасса
0
178
18:45 05.06.2019
СМИ: Европа продлила санкции против Крыма и Севастополя
0
193
18:30 05.06.2019
МИД РФ определил, кто будет представлять Россию на памятных мероприятиях в Нормандии
0
226
17:40 05.06.2019
В Швейцарии оборвалась канатная дорога
0
275
17:12 05.06.2019
ВС РФ отменил штраф экс-координатору штаба Навального в Волгограде за фотошоп монумента "Родина-мать зовет"
0
249
17:00 05.06.2019
Позиции Москвы и Пекина по ключевым мировым проблемам близки или совпадают - Путин
0
237
16:32 05.06.2019
Сотрудники ФСБ задержали ученика обвиняемого в госизмене Виктора Кудрявцева - СМИ
0
321

Возврат к списку