Америка не намерена давить на страны через энергетику, но выступает против "Северного потока 2" - Рик Перри
20:15 05.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон не намерен использовать поставки энергоресурсов другим странам для оказания политического давления на них. Об этом в среду заявил министр энергетики США Рик Перри, выступая на проходящем в словенской столице саммите Инициативы трех морей, неформального объединения 12 стран Евросоюза, расположенных в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.
"Мы никогда, никогда не будем использовать [наши] энергетичесеие ресурсы как инструмент политического давления", - отметил Перри. "Мы также продолжаем выступать против запуска газопровода "Северный поток 2", поскольку он противоречит целям ЕС", - добавил американский министр.
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