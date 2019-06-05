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Си Цзиньпин проведал китайских панд в столичном зоопарке

20:40 05.06.2019 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем. Путин и Си Цзиньпин познакомились с обитателями нового павильона.

"Хотел бы поблагодарить господина Си Цзиньпина, всех китайских коллег за передачу в московский зоопарк двух больших панд. Знаем, что такой практики в Китае практически нет. Это - знак особого уважения и доверия к России и нашим специалистам", - сказал Путин ранее в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с Си Цзиньпином.

Путин отметил, что панды являются национальным символом Китая. "Мы высоко ценим такой жест дружбы", - добавил он и заметил, что "когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка".

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