Россия американцев уже не так пугает, как Северная Корея - опрос

22:23 Источник: Интерфакс

Число американцев, которые видят в России серьезную угрозу для США, уменьшается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала CNN.

Согласно данным опроса, Россию в качестве "очень серьезной" или "умеренно серьезной" угрозы рассматривают 65% американцев. Годом ранее, согласно результатам аналогичного опроса, этот показатель составлял 78%. Таким образом, он снизился на более чем 10 процентных пунктов.

Между тем, 70% респондентов считают, что КНДР представляет "очень серьезную" или "умеренно серьезную" угрозу для них. Отмечается, что это самый низкий показатель с 2015 года. Для сравнения, в мае прошлого года 80% жителей США видели угрозу со стороны Северной Кореи.