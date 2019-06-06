Пиар-директор Вадим Горжанкин опроверг информацию о смерти Бари Алибасова

23:58 Источник: Интерфакс

Пиар-директор музыканта и продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин опроверг сообщения о его смерти.

"Эта информация не соответствует действительности. Он не умер. Это чьи-то фантазии", - сказал Горжанкин "Интерфаксу" в среду. По его словам "с ним сегодня все более-менее нормально". Он отметил, что "сложности в его состоянии есть, но он не умер".

Ранее в СМИ появилась информация, что Алибасов скончался.