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Пиар-директор Вадим Горжанкин опроверг информацию о смерти Бари Алибасова

23:58 05.06.2019 Источник: Интерфакс

Пиар-директор музыканта и продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин опроверг сообщения о его смерти.

"Эта информация не соответствует действительности. Он не умер. Это чьи-то фантазии", - сказал Горжанкин "Интерфаксу" в среду. По его словам "с ним сегодня все более-менее нормально". Он отметил, что "сложности в его состоянии есть, но он не умер".

Ранее в СМИ появилась информация, что Алибасов скончался.

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