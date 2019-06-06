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РФ работает над диверсификацией международных резервов и снижает долю доллара - глава ЦБ

07:00 06.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжает работу над диверсификацией международных резервов, в том числе с целью снижения доли доллара. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в опубликованном в четверг интервью ведущей деловой газете Японии "Никкэй".

"В условиях кризисной ситуации в 2014-2015 годах резервы были сокращены до 356 млрд долларов, однако сейчас они восстановились до уровня 490 млрд долларов. Мы работаем над диверсификацией валютных резервов с тем, чтобы их можно было использовать в различных экономических и геополитических условиях", - сказала Набиуллина.

По ее словам, речь идет о "сокращении доли доллара и увеличении объемов евро, юаня и золота" в золотовалютных резервах страны.

При этом, отметила Набиуллина, сейчас международные резервы позволяют поддерживать финансовую стабильность.

Международные резервы России, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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