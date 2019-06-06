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Срок срочной службы в армии засчитывается в страховой стаж при назначении пенсии - законопроект

07:20 06.06.2019 Источник: Интерфакс

Срок службы в армии по призыву должен учитываться при исчислении стажа работы при назначении страховой пенсии, предлагает проект закона.

Соответствующая инициатива в четверг внесена в Госдуму, сообщил "Интерфаксу" один из его авторов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его соавторами выступили вице-спикер Игорь Лебедев, а также первый зампред комитета по обороне Александр Шерин.

В пояснительной записке они напоминают, что согласно действующему законодательству лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения установленного возраста выхода на пенсию.

Однако в указанный страховой стаж не включен период прохождения военной службы по призыву, то есть "период, связанный с исполнением конституционного долга по защите Отечества", указывают авторы. "Это вызывает социальную напряженность среди граждан, ставя в неравное положение лиц, выполнивших свой конституционный долг по защите Отечества, и лиц, не проходивших военную службу по призыву, в том числе уклонявшихся от нее", говорится в пояснительной записке.

"В целях устранения данной несправедливости" законопроектом предлагается внести изменение в статью 13 закона "О страховых пенсиях", согласно которому в страховой стаж для возможности назначения страховой пенсии ранее достижения установленного возраста выхода на страховую пенсию предлагается включать период прохождения военной службы по призыву.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года.

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