ДНР и ЛНР предложили в Минске начать прямой диалог по снятию блокады Донбасса

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Представители Донецкой и Луганской Народных Республик вчера, 05.06.19, на переговорах в Минске предложили украинской стороне начать прямой диалог по снятию экономической блокады Донбасса. Об этом заявила полпред ДНР в Контактной группе, глава МИД Республики Наталья Никонорова.

Экономическая блокада Донбасса началась 15 ноября 2014 года. Тогда президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении всех выплат социальных пособий в зоне боевых действий, включая пенсии. Под запретом оказалась и работа банков. Власти ДНР и ЛНР такое решение назвали «актом о геноциде и разорении народа». Агентство ДАН