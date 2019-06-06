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Сегодня начинается Петербуржский международный экономический форум

07:52 06.06.2019 Источник: Эхо Москвы

За последние годы на него приезжает все меньше глав иностранных государств, — сказал в беседе с ведущим «Эха Москвы» Юрием Кобаладзе профессор Высшей Школы Экономики Евгений Гонтмахер. По его словам, мероприятие превратилось в площадку для общения с президентом России.

«Это презентация Владимира Владимировича Путина. Вот он выйдет со своей речью. Потом он обычно в закрытом режиме встречается с инвесторами, которые приезжают (с иностранными инвесторами). Потом, по-моему, у него есть какая-то встреча с нашими инвесторами. И всё. Там обычно, по-моему, полдня у него это занимает. И всё. Потому что форум-то несколько дней», — сказал Гонтмахер.

Он добавил, что петербуржский форум стал значительным событием российской общественной жизни, и он останется в таком статусе еще долгое время.

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