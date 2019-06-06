Сегодня начинается Петербуржский международный экономический форум
07:52 06.06.2019 Источник: Эхо Москвы
За последние годы на него приезжает все меньше глав иностранных государств, — сказал в беседе с ведущим «Эха Москвы» Юрием Кобаладзе профессор Высшей Школы Экономики Евгений Гонтмахер. По его словам, мероприятие превратилось в площадку для общения с президентом России.
«Это презентация Владимира Владимировича Путина. Вот он выйдет со своей речью. Потом он обычно в закрытом режиме встречается с инвесторами, которые приезжают (с иностранными инвесторами). Потом, по-моему, у него есть какая-то встреча с нашими инвесторами. И всё. Там обычно, по-моему, полдня у него это занимает. И всё. Потому что форум-то несколько дней», — сказал Гонтмахер.
Он добавил, что петербуржский форум стал значительным событием российской общественной жизни, и он останется в таком статусе еще долгое время.
НОВОСТИ
- 07:42 06.06.2019
- ДНР и ЛНР предложили в Минске начать прямой диалог по снятию блокады Донбасса
- 07:32 06.06.2019
- Французы считают, что надо было пригласить Путина на годовщину высадки в Нормандии
- 07:20 06.06.2019
- Срок срочной службы в армии засчитывается в страховой стаж при назначении пенсии - законопроект
- 07:10 06.06.2019
- ЕС и Китай не заинтересованы в создании механизмов против санкций США - доклад "Валдая"
- 07:00 06.06.2019
- РФ работает над диверсификацией международных резервов и снижает долю доллара - глава ЦБ
- 23:58 05.06.2019
- Пиар-директор Вадим Горжанкин опроверг информацию о смерти Бари Алибасова
- 22:23 05.06.2019
- Россия американцев уже не так пугает, как Северная Корея - опрос
- 20:40 05.06.2019
- Си Цзиньпин проведал китайских панд в столичном зоопарке
- 20:15 05.06.2019
- Америка не намерена давить на страны через энергетику, но выступает против "Северного потока 2" - Рик Перри
- 19:45 05.06.2019
- Нефть продолжает дешеветь. Brent стоит уже меньше 60 долл/барр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать